Ellerindeki 'tarihi eserleri' 2 milyon TL'ye satmaya çalışırken yakalandılar

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 16:35

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla Çınar ilçesinde 4 kişinin ellerindeki tarihi eserleri 2 milyon TL karşılığında satmak için müşteri aradığı belirlendi.

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