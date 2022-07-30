Ellerindeki 'tarihi eserleri' 2 milyon TL'ye satmaya çalışırken yakalandılar
Diyarbakır'da Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 88 parça tarihi eseri 2 milyon TL’ye satmaya çalışan 4 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla Çınar ilçesinde 4 kişinin ellerindeki tarihi eserleri 2 milyon TL karşılığında satmak için müşteri aradığı belirlendi.
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