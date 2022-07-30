Ellerindeki 'tarihi eserleri' 2 milyon TL'ye satmaya çalışırken yakalandılar
Diyarbakır'da Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 88 parça tarihi eseri 2 milyon TL’ye satmaya çalışan 4 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla Çınar ilçesinde 4 kişinin ellerindeki tarihi eserleri 2 milyon TL karşılığında satmak için müşteri aradığı belirlendi.
BİRÇOK ESER ELE GEÇİRİLDİ
Cumhuriyet Mahallesi'nde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada düzenlenen operasyonla 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarındaki aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 42 bronz sikke, 10 bronz yüzük ve 36 obje olmak üzere toplam 88 tarihi eser ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alınıp jandarmaya götürüldü. Ele geçirilen tarihi eserler, muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Video Haberler
- Antalya'da uçan tekmeli, bastonlu 'kira' kavgası!
- Kayıp üniversiteliden acı haber
- Soma’da atık havuzu patladı: 1 işçi kayıp
- Otomobiliyle bariyerlere çarpan Ebru, hayatını kaybetti
- Emniyetin deposunda yangın
- Kılıçdaroğlu'na gelen bilginin kaynağını anlattı
- Muayene olmaya gittiği hastanede kayboldu
- Ümit Özdağ'dan MHP açıklaması
- Market fişi 5 TL eksik diye servisten indirildi
- Adana'da uyuşturucu operasyonu: 12 zanlı yakalandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Tatilleri biten gurbetçiler: 'Halinize şükredin'
- Yangın yıldönümünde yine yangın
- Erdoğan'dan sürpriz görüşme!
- El konulan kumu ihaleyle aldılar
- Beş yıl bile dayanmadı!
- 'Benim aldığım dinozorlar değil...'
- Ümit Özdağ'dan MHP açıklaması
- 'Lağım boruları patlayacak'
- Kılıçdaroğlu'na gelen bilginin kaynağını anlattı
- 'Yeniden Refah' rahatsızlığı