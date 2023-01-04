Emekli zam oranlarına emeklilerden isyan: "Kendileri geçinsin o parayla!"
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" dedi. Cumhuriyet TV'ye konuşan emekliler, verilen karara isyan etti.
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