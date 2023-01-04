Emekli zam oranlarına emeklilerden isyan: "Kendileri geçinsin o parayla!"

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" dedi. Cumhuriyet TV'ye konuşan emekliler, verilen karara isyan etti.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2023 Çarşamba, 07:00


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