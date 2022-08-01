Engin Altay'dan Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı: Eğer 3'üncü parti olmak istiyorsa...

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, FOX TV'de İlker Karagöz ile Çalar Saat programında seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:34

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bugün FOX TV'de yayımlanan 'İlker Karagöz ile Çalar Saat' programında açıklamalarda bulundu.

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