Engin Altay'dan Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı: Eğer 3'üncü parti olmak istiyorsa...
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, FOX TV'de İlker Karagöz ile Çalar Saat programında seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bugün FOX TV'de yayımlanan 'İlker Karagöz ile Çalar Saat' programında açıklamalarda bulundu.
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