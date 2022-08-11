Erden Timur hakkında çıkan 'cemaat' iddiasına Galatasaray'dan açıklama geldi

11 Ağustos 2022 Perşembe, 12:26

Beyaz TV'de Beyaz Futbol adlı programda yorumculuk yapan eski futbol hakemi Ahmet Çakar, spiker Ertem Şener ile yaptığı sohbette Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un tarikat toplantısında Rıfai cemaatinin lideri Cemalnur Sargut'un elini öptüğü videoyu izlediğini iddia etmişti.Erden Timur hakkında gün içinde özellikle sosyal medyada cemaat liderinin toplantısında olduğuna dair görüntüler paylaşılan haberlerin ardından sarı-kırmızılılardan konuyla ilgili açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekilimiz Sayın Erden Timur hakkında bazı yayın mecralarında yapılan karalama amaçlı, maksatlı ve hiçbir gerçeklik payı olmayan haberleri (!) şaşkınlıkla takip etmekteyiz. Zamanlaması son derece manidar olan bu saldırıların altında yatan gerçeğin; 23. Şampiyonluk yolundaki kararlılığımızdan duyulan korku ve endişe olduğu aşikardır.

Galatasaray Spor Kulübü; Başkanından yönetimine, teknik heyetinden futbolcularına, taraftarından tüm camiasına kadar bir bütündür. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; bu tür manipülatif haber ve yorumlar bizleri birbirimize daha da fazla kenetler ve Galatasaray kenetlendiği zaman önünde hiçbir güç duramaz."