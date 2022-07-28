Erdoğan 'Makamlara layık oldukları için gelmediler' demişti: Davutoğlu'ndan videolu yanıt
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin iktidarında uzun yıllar bakanlık koltuğunda oturan Ali Babacan ve hem bakanlık hem de başbakanlık koltuğunda oturan Ahmet Davutoğlu için "Onlar o makamlara kendileri layık oldukları için gelmediler" açıklamasına Davutoğlu'ndan yanıt geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen akşam katıldığı TRT ortak yayınında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'yla ilgili ne düşündüğü dile getirdi.
Yayında ilgili soru, Erdoğan'a AKP'ye yakın Sabah gazetesinin yazarlarından Okan Müderrisoğlu tarafından geldi. Müderrisoğlu'nun "Bir dönem sizinle yol yürüyen ve önemli makamlara gelmiş isimler ve ayrı partiler kurdular. Geriye dönüp bakınca onlar için bir tanımınız ya da değerlendirmeniz oluyor mu zaman zaman?" diyerek yönelttiği soruya AKP'li Cumhurbaşkanı ise Davutoğlu ve Babacan'ın layık olmadıkları halde o makamlara getirildiğini belirterek yanıt verdi.
"ONLAR O MAKAMLARA KENDİ LAYIK OLDUKLARI İÇİN GELMEDİLER"
AKP'li Cumhurbaşkanı'nın yanıtının tamamı şöyle:
"Onu onların düşünmesi lazım. Onların nasıl ihanetin içerisinde olduklarını kendilerinin düşünmesi lazım. Onlar o makamlara kendi layık oldukları için gelmediler. O makamlara getirildiler. Eğer onlara bakanlık verildiyse, başbakanlık verildiyse, hepsi onlara bir irade o makamları verdi. Onlar bunun kıymetini bilemedi. Öbür tarafta hakeza o da aynı. Şu anda masanın etrafında dönüp dolaşıp bir şey yapmaya gayret ediyorlar. Biz milletimizin ferasetine inanıyoruz. Kimin ne olduğunu net görür, oradan oyunu ona göre kullanır."
DAVUTOĞLU'NDAN VİDEOLU YANIT
Erdoğan'ın 'makam' yanıtına Ahmet Davutoğlu'ndan videolu cevap geldi.
Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Erdoğan'ın eski sözlerinden kesitler yer aldı. Davutoğlu "Sn. Erdoğan’a soruyorum: Liyakat nerede kaldı, ihanet kimde?" dedi ve şöyle devam etti:
"Samimi kitlelere soruyorum... Dava kimin ellerinde?"
Video, Davutoğlu'nun, "Ben davamı bırakmadım, AK Parti davayı bıraktı" sözleri ile son buldu.
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