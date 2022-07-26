Erdoğan'dan Babacan ve Davutoğlu itirafı: 'O makamlara layık oldukları için gelmediler'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin iktidarında uzun yıllar bakanlık koltuğunda oturan Ali Babacan ve hem bakanlık hem de başbakanlık koltuğunda oturan Ahmet Davutoğlu için "Onlar o makamlara kendileri layık oldukları için gelmediler" açıklaması yaptı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dük akşam katıldığı TRT ortak yayınında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi.
Erdoğan'a sorulan sorular arasında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'yla ilgili ne düşündüğü de vardı.
Yayında ilgili soru, Erdoğan'a AKP'ye yakın Sabah gazetesinin yazarlarından Okan Müderrisoğlu tarafından geldi. Müderrisoğlu'nun "Bir dönem sizinle yol yürüyen ve önemli makamlara gelmiş isimler ve ayrı partiler kurdular. Geriye dönüp bakınca onlar için bir tanımınız ya da değerlendirmeniz oluyor mu zaman zaman?" diyerek yönelttiği soruya AKP'li Cumhurbaşkanı ise Davutoğlu ve Babacan'ın layık olmadıkları halde o makamlara getirildiğini belirterek yanıt verdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı'nın yanıtının tamamı şöyle:
"Onu onların düşünmesi lazım. Onların nasıl ihanetin içerisinde olduklarını kendilerinin düşünmesi lazım. Onlar o makamlara kendi layık oldukları için gelmediler. O makamlara getirildiler. Eğer onlara bakanlık verildiyse, başbakanlık verildiyse, hepsi onlara bir irade o makamları verdi. Onlar bunun kıymetini bilemedi. Öbür tarafta hakeza o da aynı. Şu anda masanın etrafında dönüp dolaşıp bir şey yapmaya gayret ediyorlar. Biz milletimizin ferasetine inanıyoruz. Kimin ne olduğunu net görür, oradan oyunu ona göre kullanır."
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