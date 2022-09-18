Erdoğan'dan Central Park'ta 'sigara' uyarısı: 'Bıraksın sigarayı'

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'nin New York kentine gitti. Central Park'ta yürüyüş yapan Erdoğan, bir Amerikalı'dan sigarayı bırakmasını istedi.

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2022 Pazar, 12:34

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant kentinde özel konuk olarak katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından ABD'nin New York kentine geldi. 

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılarak, çeşitli temaslarda bulunacak olan Erdoğan, öncesinde Central Park'ta yürüyüş yaptı. 

Yürüyüş sırasında Amerikalı'dan sigarayı bırakmasını isteyen Erdoğan, "Sigara içmesin, bıraksın sigarayı" dedi.

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