Erzincan İliç'teki altın madeninde facia: Yeni görüntüler ortaya çıktı
Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Anadolu Ajansı, Erzincan İliç’te meydana gelen maden faciasının son görüntülerini yayınladı. Güvenlik kamerası görüntülerinde devasa bir toprak kütlesinin yoldan geçen bir aracı yuttuğu görülüyor.
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