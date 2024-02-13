Erzincan İliç'teki altın madeninde facia: Yeni görüntüler ortaya çıktı

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması anı güvenlik kamerasına yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
13 Şubat 2024 Salı, 18:48

Anadolu Ajansı, Erzincan İliç’te meydana gelen maden faciasının son görüntülerini yayınladı. Güvenlik kamerası görüntülerinde devasa bir toprak kütlesinin yoldan geçen bir aracı yuttuğu görülüyor.

Erzincan Toprak Facia maden

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