Esenler'de feci kaza: Otomobil park halindeki araca çarpıp takla attı!

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İstanbul Esenler'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği otomobil, park halindeki minivan araca çarpıp takla attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:50

Kemer Mahallesi'nde 5 Ağustos Cuma günü saat 04.00 sıralarında, sokak üzerinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki minivan araca çarptı.

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Esenler kaza

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