Esenyurt'ta bir haftada iki silahlı saldırı olayında 'haraç çetesi' iddiası
Esenyurt'ta dönerci Mustafa Ekinci, kendisini haraç vermeye zorlayan bir çete tarafından tehdit edildiği, işyerinin kurşunlandığı ve oğluna silahla saldırı yapıldığı iddiasıyla polise başvurdu. Her iki saldırı güvenlik kamerasına yansırken, polisin şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.
İstiklal Mahallesi'nde 10 Temmuz Pazar günü Mustafa Ekinci'nin sahibi olduğu dönerci, bir grup tarafından kurşunlandı. Aynı şüpheliler bir hafta sonra da Ekinci'nin oğlu Sezer Ekinci'ye silahla saldırıda bulundu. Bacağından yaralanan Sezer Ekinci, hastanede tedavi edildi.
Saldırılarla ilgili polise ihbarda bulunan Mustafa Ekinci, haraç vermeyi kabul etmediği için önce iş yerine sonra da oğluna saldıran şüphelilerden şikayetçi oldu.
Uzun süredir bu çete üyelerinin kendisini tehdit ettiğini söyleyen Mustafa Ekinci, "Haraç istediler, vermeyeceğimi söyleyip gönderdim. Bayramın ikinci günü dükkanıma saldırdılar. Emniyete gittim, yakalayacaklarını söylediler. Bununla da kalmadı, çocuğum işten dönerken öldürmek için ateş ettiler. Çocuk kaçıp bir dükkana giriyor. Sürekli peşimdeler, hala ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Adalet bu mu? Biz esnaf olarak ekmeğimizin peşindeyiz. Şu an bizim canımız tehlikede. Nerede nasıl saldıracaklarını bilmiyoruz. Öldürmek için ateş ediyorlar ama karakol mala zarar vermek suçundan ifade alıyor. Böyle bir şey var mı?" dedi.
"5 EL ATEŞ ETTİLER"
Silahlı saldırıya uğrayan Sezer Ekinci ise, "Gece işten çıktım, servisten indiğimde karşılaştık. Can havliyle berbere kaçtım. O sırada 5 el ateş ettiler. Bir tanesi berberin içine girerken bacağıma geldi. Daha önce de dükkanı karıştırmaya gelen çocuklar bunlar" şeklinde konuştu.
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