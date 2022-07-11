Esenyurt'ta kar maskeli saldırgan, restoranı kurşunladı

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İstanbul Esenyurt'ta, kar maskeli şüpheli, restorana 3 el ateş etti. Müşteriler panik yaşarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:26

Osmangazi Mahallesi'ndeki caddede bulunan restoranın önüne 10 Temmuz Pazar akşam saatlerinde, kar maskeli bir kişi koşarak geldi. Saldırgan, belinden çıkardığı tabanca ile restorana doğru 3 el ateş ettikten sonra koşarak kaçtı.

Esenyurt Kurşun kurşunlama restoran

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