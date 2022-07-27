Esenyurt’ta servis midibüsü gişelere çarptı: 1'i ağır 7 yaralı

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İstanbul Esenyurt’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü gişelere çarptı. Kazada, 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

DHA
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:06

TEM otoyolu Esenyurt gişelerinde; N.A. idaresindeki 34 LRG 874 plakalı midibüs, 27 Temmuz Çarşamba saat 00.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelere çarptı.

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