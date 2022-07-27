Esenyurt’ta servis midibüsü gişelere çarptı: 1'i ağır 7 yaralı
İstanbul Esenyurt’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü gişelere çarptı. Kazada, 1’i ağır 7 kişi yaralandı.
TEM otoyolu Esenyurt gişelerinde; N.A. idaresindeki 34 LRG 874 plakalı midibüs, 27 Temmuz Çarşamba saat 00.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelere çarptı.
ARAÇTA SIKIŞTILAR
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada midibüste bulunan 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Midibüs şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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