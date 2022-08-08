Esenyurt'ta 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı: Polis, takviye ekip istedi
İstanbul Esenyurt’ta 12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği öne sürülen emlakçı, yurttaşlar tarafından linç edilmek istendi. İş yerini basan yurttaşlar, şüpheliyi darbetmek istedi. Polis ekipleri araya girerek şahsı gözaltına alırken, havaya ateş açtıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenyurt Balıkyolu mahallesinde, 7 Ağustos Pazar akşam saatlerinde iddiaya göre, 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli yurttaşların saldırısına uğradı. İşyeri basılan şüpheli yurttaşlar tarafından sokak ortasında darbedildi.
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