Esenyurt'ta 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı: Polis, takviye ekip istedi

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:53

Esenyurt Balıkyolu mahallesinde, 7 Ağustos Pazar akşam saatlerinde iddiaya göre, 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli yurttaşların saldırısına uğradı. İşyeri basılan şüpheli yurttaşlar tarafından sokak ortasında darbedildi.