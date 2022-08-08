Esenyurt'ta 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı: Polis, takviye ekip istedi
İstanbul Esenyurt’ta 12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği öne sürülen emlakçı, yurttaşlar tarafından linç edilmek istendi. İş yerini basan yurttaşlar, şüpheliyi darbetmek istedi. Polis ekipleri araya girerek şahsı gözaltına alırken, havaya ateş açtıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenyurt Balıkyolu mahallesinde, 7 Ağustos Pazar akşam saatlerinde iddiaya göre, 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli yurttaşların saldırısına uğradı. İşyeri basılan şüpheli yurttaşlar tarafından sokak ortasında darbedildi.
TAKVİYE EKİP İSTENDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, bir işyerine saklanarak takviye ekip talep edildi. Öfkeli kalabalık her dakika artarak şüpheliyi linç etmek istedi. Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alıp çıkaracağı sırada linç etmek isteyen yurttaşlar zor anlar yaşattı. Havaya ateş açarak kalabalığı dağıtan polisler, şüpheliyi karakola götürdü.
TUTUKLANDI
İşlemlerin ardından şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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