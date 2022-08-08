Esenyurt'ta 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı: Polis, takviye ekip istedi

İstanbul Esenyurt’ta 12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği öne sürülen emlakçı, yurttaşlar tarafından linç edilmek istendi. İş yerini basan yurttaşlar, şüpheliyi darbetmek istedi. Polis ekipleri araya girerek şahsı gözaltına alırken, havaya ateş açtıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:05
Esenyurt'ta 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı: Polis, takviye ekip istedi
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Esenyurt Balıkyolu mahallesinde, 7 Ağustos Pazar akşam saatlerinde iddiaya göre, 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli yurttaşların saldırısına uğradı. İşyeri basılan şüpheli yurttaşlar tarafından sokak ortasında darbedildi.

TAKVİYE EKİP İSTENDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, bir işyerine saklanarak takviye ekip talep edildi. Öfkeli kalabalık her dakika artarak şüpheliyi linç etmek istedi. Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alıp çıkaracağı sırada linç etmek isteyen yurttaşlar zor anlar yaşattı. Havaya ateş açarak kalabalığı dağıtan polisler, şüpheliyi karakola götürdü.

TUTUKLANDI

İşlemlerin ardından şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


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