Esenyurt'ta 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı: Polis, takviye ekip istedi

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:05

Esenyurt Balıkyolu mahallesinde, 7 Ağustos Pazar akşam saatlerinde iddiaya göre, 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli yurttaşların saldırısına uğradı. İşyeri basılan şüpheli yurttaşlar tarafından sokak ortasında darbedildi.

TAKVİYE EKİP İSTENDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, bir işyerine saklanarak takviye ekip talep edildi. Öfkeli kalabalık her dakika artarak şüpheliyi linç etmek istedi. Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alıp çıkaracağı sırada linç etmek isteyen yurttaşlar zor anlar yaşattı. Havaya ateş açarak kalabalığı dağıtan polisler, şüpheliyi karakola götürdü.

TUTUKLANDI

İşlemlerin ardından şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.