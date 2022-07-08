Eşinin kendisini aldattığını iddia ettiği kadına saldırdı: 'Onun yüzünden AIDS oldum!'

08 Temmuz 2022 Cuma, 13:38

İstanbul Güngören'de yaşanan olayda, bir kadın eşinin kendisini aldattığını iddia ettiği kadını takip etti. Evinin önünde beklediği kadının dışarı çıkmasını bekledi. Çıkınca da kapı önünde kadına saldırmaya başladı.

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