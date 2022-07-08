Eşinin kendisini aldattığını iddia ettiği kadına saldırdı: 'Onun yüzünden AIDS oldum!'
İstanbul'da bir kadın, eşinin kendisini aldattığını iddia ettiği kadını takip edip, evini buldu. Ardından "Bu kadın yüzünden AIDS oldum, beni kanser ettiler" diyerek kadına saldırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Güngören'de yaşanan olayda, bir kadın eşinin kendisini aldattığını iddia ettiği kadını takip etti. Evinin önünde beklediği kadının dışarı çıkmasını bekledi. Çıkınca da kapı önünde kadına saldırmaya başladı.
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