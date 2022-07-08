Eşinin kendisini aldattığını iddia ettiği kadına saldırdı: 'Onun yüzünden AIDS oldum!'

08 Temmuz 2022 Cuma, 13:28

İstanbul Güngören'de yaşanan olayda, bir kadın eşinin kendisini aldattığını iddia ettiği kadını takip etti. Evinin önünde beklediği kadının dışarı çıkmasını bekledi. Çıkınca da kapı önünde kadına saldırmaya başladı.

Aldatıldığını iddia eden kadın, diğer kadına saldırarak "Bana AIDS bulaştırdılar. Bu kadın yüzünden AIDS oldum. Beni kanser ettiler. Herkes bu kadını tanısın" diye bağırdı.

Yaşanan kavgada çevredeki yurttaşlar araya girip olayı sonlandırdı.

Cep telefonu kayıtlarına yansıyan olay ile ilgili polise herhangi bir şikayetin yapılmadığı öğrenildi.