Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, silahla vurularak yaralandı
Japonya’nın eski Başbakanı Shinzo Abe’nin seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde silahlı saldırıya uğradığı ve durumunun ağır olduğu belirtildi.
Japonya’nın eski Başbakanı Shinzo Abe, Nara şehrinde yaptığı seçim konuşması sırasında silahlı saldırıya uğradı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve amatör kameralara yansıyan görüntülere göre, gri bir tişört ve bej rengi bir pantolon giyen 40’lı yaşlarındaki bir erkek saat 11.30 sularında Yamato-Saidaiji İstasyonu yakınlarında halka hitap eden Abe’ye arkadan yaklaştı. Ardından 2 el silah sesi duyulurken, Abe ikinci atışın ardından yere yığıldı.
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