Eskişehir'de feci kaza: 2'si ağır 5 yaralı
Eskişehir'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki kamyona çarptı. Kazada orta refüje çıkarak hurdaya dönen araçta 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Eskişehir'deki kaza, saat 04.00 sıralarında Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerine meydana geldi.
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