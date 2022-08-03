Eskişehir'de feci kaza: 2'si ağır 5 yaralı

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Eskişehir'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki kamyona çarptı. Kazada orta refüje çıkarak hurdaya dönen araçta 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

DHA
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:18

Eskişehir'deki kaza, saat 04.00 sıralarında Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerine meydana geldi.

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