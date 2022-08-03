Eskişehir'de feci kaza: 2'si ağır 5 yaralı
Eskişehir'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki kamyona çarptı. Kazada orta refüje çıkarak hurdaya dönen araçta 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Eskişehir'deki kaza, saat 04.00 sıralarında Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerine meydana geldi.
Alihan Çevik'in yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde olan kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil orta refüje çıktı. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü Çevik ile araçta bulunan Feytullah Bora, Tolgahan Sezer, Sare Karadut ile Gökçe Demirler yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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