Fazla bal yiyen ayı kendinden geçti
Düzce’de bal kovanlarına dadanan ayı, fazla bal yiyince sersemledi. Yurttaşlar kovanların yanında buldukları ayıyı, veteriner hekime teslim etti. Boz ayının durumunun iyi olduğu 1-2 gün içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.
Ormanda bal üretimi yapan arıcılar, kovanlarının yanında baygın bir ayı olduğunu ve kovanların parçalandığını fark etti. Bunun üzerine ayının fazla bal yiyerek bayıldığını tahmin eden arıcılar, durumu Orman İşletme Müdürlüğü’ne haber verdi.
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