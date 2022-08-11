Fazla bal yiyen ayı kendinden geçti

Düzce’de bal kovanlarına dadanan ayı, fazla bal yiyince sersemledi. Yurttaşlar kovanların yanında buldukları ayıyı, veteriner hekime teslim etti. Boz ayının durumunun iyi olduğu 1-2 gün içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.

DHA
11 Ağustos 2022 Perşembe, 08:54
Fazla bal yiyen ayı kendinden geçti
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Ormanda bal üretimi yapan arıcılar, kovanlarının yanında baygın bir ayı olduğunu ve kovanların parçalandığını fark etti. Bunun üzerine ayının fazla bal yiyerek bayıldığını tahmin eden arıcılar, durumu Orman İşletme Müdürlüğü’ne haber verdi.

Baygın ayı görevliler tarafından Orman İşletme Müdürlüğü aracına alındı. Ayıyı kamyonet kasasına koyan arıcılar, "Az yeseydin balı. Bal tuttu seni. Bal tuttuysa birazdan canlanır ve bize saldırır" dedi.

Kamyonetin kasasına oturan ayının baygın halleri gülümsetti. Kontrolden geçirilen ayı ormana bırakılırken, kendisine gelmesinin ardından gözden kayboldu. 


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