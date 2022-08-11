Fazla bal yiyen ayı kendinden geçti
Düzce’de bal kovanlarına dadanan ayı, fazla bal yiyince sersemledi. Yurttaşlar kovanların yanında buldukları ayıyı, veteriner hekime teslim etti. Boz ayının durumunun iyi olduğu 1-2 gün içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.
Ormanda bal üretimi yapan arıcılar, kovanlarının yanında baygın bir ayı olduğunu ve kovanların parçalandığını fark etti. Bunun üzerine ayının fazla bal yiyerek bayıldığını tahmin eden arıcılar, durumu Orman İşletme Müdürlüğü’ne haber verdi.
Baygın ayı görevliler tarafından Orman İşletme Müdürlüğü aracına alındı. Ayıyı kamyonet kasasına koyan arıcılar, "Az yeseydin balı. Bal tuttu seni. Bal tuttuysa birazdan canlanır ve bize saldırır" dedi.
Kamyonetin kasasına oturan ayının baygın halleri gülümsetti. Kontrolden geçirilen ayı ormana bırakılırken, kendisine gelmesinin ardından gözden kayboldu.
Video Haberler
- AKP’li belediyeler enflasyon farkını ‘zam’ diye sundu
- Gebze'de orman yangını!
- Iğdır’da hareketli dakikalar
- Dere yatağında cesedi bulunan Hikmet, toprağa verildi
- Derelerin beton kanala alınmasına tepki
- Şişli'de doğalgaz borusu patladı
- Üst geçitte intihar girişimi
- 25 yıllık cinayeti, bu sözler ortaya çıkarmış...
- Uyarılar art arda gelmişti
- Motorine zam geliyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- Domino's iflasını açıkladı: Tüm restoranlarını kapadı
- EYT’de iki güçlü formül öne çıktı
- Zeytinli Rock Festivali yasaklandı!
- Sıfır araçlarda '6 ay ve 6 bin km' şartı
- CHP'den İçişleri’nin 'YSK' tehdidine tepki
- Erdoğan talimat verdi
- İktidar yılbaşını işaret ediyor
- Rektörlük 'Odtufans' için harekete geçti
- AFAD'dan İstanbul dahil 5 il için turuncu kodlu uyarı
- İlhan Palut: 'Tura inanıyorum'