Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao'nun üstüne reklam panosu düştü

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Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Willian Arao, basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Willian Arao, röportaj verdiği sırada arkasında bulunan reklam panosu üstüne düştü. Kafasına ufak bir darbe olan Arao, orada bulunan görevlilerin yardımıyla reklam panosundan kurtuldu.

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2022 Pazar, 15:56

Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao, röportaj verdiği sırada büyük bir tehlike atlattı. Reklam panosu kafasına düşen yıldız oyuncu olaydan yara almadan kurtuldu.

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