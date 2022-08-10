Gebze'de orman yangını!

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Türkiye'nin ciğerleri yanmaya devam ediyor... Son olarak bir yangın haberi de Gebze'den geldi. İtfaiye ekipleri, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediyor.

DHA
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:34

Kocaeli'nin Gebze ilçesi, Tavşanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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