Gebze'de orman yangını!

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:34

Kocaeli'nin Gebze ilçesi, Tavşanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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