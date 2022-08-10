Son dakika: Gebze'de orman yangını!

Türkiye'nin ciğerleri yanmaya devam ediyor... Son olarak bir yangın haberi de Gebze'den geldi. İtfaiye ekipleri, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediyor.

DHA
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:19
Son dakika: Gebze'de orman yangını!
Abone Ol google-news

Kocaeli'nin Gebze ilçesi, Tavşanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Vali Seddar Yavuz, Tavşanlı bölgesinde orman yangını çıktığını belirterek, devletin tüm kurumlarının gereken önlemleri aldığını, ekiplerin yangına müdahale ettiğini söyledi.

AYRINTILAR GELECEK...


Yangın Gebze kocaeli

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler