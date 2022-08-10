Son dakika: Gebze'de orman yangını!

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:19

Kocaeli'nin Gebze ilçesi, Tavşanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Vali Seddar Yavuz, Tavşanlı bölgesinde orman yangını çıktığını belirterek, devletin tüm kurumlarının gereken önlemleri aldığını, ekiplerin yangına müdahale ettiğini söyledi.

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