Geri dönüşüme büyük katkı: 'Atık yağlardan arap sabunu' yapıyor

27 Aralık 2022 Salı, 07:00

Edirne'de, Trakya Üniversitesi Ayşekadın kampüsü bünyesinde bulunan Trakya Teknopark'a kimyager olarak görevli Betül Erkuş, geri dönüşüm projesi başlattı. Evlerde biriken atık yağları toplayıp, arap sabunu yaparak geri dönüşüme katkıda bulunmak isteyen Erkuş, ilk etapta tanıdıklarının evlerindeki yağlarla denemeler gerçekleştirdi. Çalışmasında başarılı olan Erkuş, bu fikrini projeye dönüştürüp, geniş kitlelere yaymak için harekete geçti. Erkuş, amacının daha çok geri dönüşüm bilinci oluşturmak olduğunu belirtti. Atık yağların toprağa, kanalizasyona ya da sulara karışmasını engellemek istediğini söyleyen Erkuş, "Projemizde atık yağlardan arap sabunu üretmeyi planlıyoruz. Atık yağlar, doğaya oldukça zararlı atıklardan bir tanesidir. Bunları alan toplama firmaları var, bakanlığın izniyle onlar topluyorlar. Bunun dışında evsel atık yağlar ise toplanmamakta. Genel itibarıyla insanların bilinçlenmesiyle lavabolara dökülmüyor, toplama ünitelerinde toplanıyor ancak çoğu insan bu bilinçte değil. Biz bu projeyle bu bilinci daha çok yaygınlaştırmayı ve atık yağların sulara, toprağa, kanalizasyonlara atılmasının önüne geçmek istiyoruz" diye konuştu.



'YAĞLAR BERTARAF EDİLEREK DOĞADAN UZAKLAŞTIRILMALI'



Günlük atılan 1 litre yağın, 1 milyon litre suyu kirlettiğini vurgulayan Betül Erkuş, "Kanalizasyonlara ulaşırken su tesisatını tıkamakta. Sulara ulaştığında su yüzeyinde bir tabaka oluşturmakta. Bu sayede suya geçecek oksijenin önüne geçmesiyle balıkların, su canlılarının oksijen almalarını engelliyor. Dolayısıyla bu atık yağların suyu kirletirken aynı zamanda su canlılarına da zararları var. Yağlar çok kolay tutuşabilen bir madde olduğu için yangınlara da sebebiyet vermekte. Dolayısıyla her türlü atık yağların bertaraf edilerek doğadan uzaklaştırılması gerekiyor" dedi.



'YAĞ MOLEKÜLÜ KALMAYACAK ŞEKİLDE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'



Atık yağların, geri dönüşümde birçok alanda kullanıldığını belirten Erkuş, "Bunun için toplayıcı firmalar var, onlar biyodizel yapmak için topluyorlar. Biyodizel, diğer yakıtlara göre yüzde 50 oranında sera gazını azaltan etkiye sahip. Onun dışında arap sabunu, katı sabun yapımında kullanılıyor. Bunları da tamamen hiçbir şekilde yağ molekülü kalmayacak şekilde dönüşerek kullanılır hale getirebiliyoruz. Biz de bu projeyi faaliyete geçirmeye karar verdik. 5 litre yağ getirildiğinde karşılığında arap sabunu vermeyi planlıyoruz. Bu projeyi Teknopark kapsamında yaptığımızda kimya teknolojisi, yağ teknolojisi, kimya bölümü öğrencileri de bu üretimde çalışabilecek" diye konuştu.



Projede çevre bilincini ortaya koymayı planladıklarını, maddi beklentileri olmadığını belirten Erkuş, "Öğrenciler de çok heyecanlandılar hatta çoğu öğrencim gönüllü çalışmak istedi. O yüzden onlarla çalışmak beni de mutlu edecek. Umarım projeyi faaliyete geçiririz. Biz burada maddiyatı değil çevre bilincini ortaya koymayı planladık. 5 litre yağdan bir miktarını dönüştürerek getiren kişilere ileteceğiz ancak kalan yağlar da satışa sunulacak. Burada çalışan öğrencilere maddi getirisi olsun diye bunu düşündük" dedi. Betül Erkuş ayrıca ürettiği geri dönüşüm sabunları, Edirne'nin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde kurulan 'Yılbaşı Alışveriş Günleri' pazarında kurduğu tezgahta tanıttı. Ürünlerini anlatan Erkuş, geri dönüşüm konusunda da bilgilendirme yaptı.