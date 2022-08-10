Görüntüler ortaya çıktı: AKP'li başkan polis ve jandarmaya küfür yağdırdı

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:59

Görüntülerde otomobilde bulunan şüphelilerin polis ve jandarmanın alkol testini kabul etmeyerek tartıştığı, görevlilere küfür ettikleri ve görevini yapmak isteyen bir güvenlik görevlisine karşı direndikleri yer aldı.

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