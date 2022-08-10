Görüntüler ortaya çıktı: AKP'li başkan polis ve jandarmaya küfür yağdırdı

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Zonguldak’ta yol kontrolü yapan polis ve jandarma ekiplerine saldıran aralarında Gökçebey Şoförler Odası Başkanı ve AKP Gökçebey İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Başlı ile köy muhtarının da yer aldığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:59

Görüntülerde otomobilde bulunan şüphelilerin polis ve jandarmanın alkol testini kabul etmeyerek tartıştığı, görevlilere küfür ettikleri ve görevini yapmak isteyen bir güvenlik görevlisine karşı direndikleri yer aldı.

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AKP zonguldak saldırı

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