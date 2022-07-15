Hasköy Yahudi Mezarlığı'na saldırı: 5 çocuk gözaltına alındı

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İstanbul Hasköy'de bulunan mezarlığa saldırıyla ilgili 18 yaşından küçük Y.Y, Y.B.G, K.G, H.S.Ç. ve H.R.E. gözaltına alındı. 81 mezarlığa zarar verildiği belirtilirken; saldırı kameraya yansıdı. Şüphelilerin, parkta top oynadıkları sırada toplarının yan tarafta bulunan mezarlığa kaçması üzerine mezarlığa girdikleri ve oyun amaçlı mezarlık mermerlerini kırdıklarını söyledikleri öğrenildi.

DHA
15 Temmuz 2022 Cuma, 15:54

Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda çok sayıda mezarın taşı kırıldı. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıyla ilgili çalışma başlattı.

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