Hasköy Yahudi Mezarlığı'na saldırı: 5 çocuk gözaltına alındı
İstanbul Hasköy'de bulunan mezarlığa saldırıyla ilgili 18 yaşından küçük Y.Y, Y.B.G, K.G, H.S.Ç. ve H.R.E. gözaltına alındı. 81 mezarlığa zarar verildiği belirtilirken; saldırı kameraya yansıdı. Şüphelilerin, parkta top oynadıkları sırada toplarının yan tarafta bulunan mezarlığa kaçması üzerine mezarlığa girdikleri ve oyun amaçlı mezarlık mermerlerini kırdıklarını söyledikleri öğrenildi.
Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda çok sayıda mezarın taşı kırıldı. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıyla ilgili çalışma başlattı.
İlgili Haberler
- Hasköy Yahudi Mezarlığı'na saldırı: 5 çocuk gözaltına alındı
Video Haberler
- Hıncal Uluç'un sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
- Aracın çarptığı scooter sürücüsü taburcu edildi
- Cübbeli'den Diyanet'e: 'Uyuyor musunuz?'
- Hizbullah'a özel yol!
- Hasköy Yahudi Mezarlığı'na saldırı
- İş makinesiyle düğün konvoyunun önünü kesip bahşiş aldı
- Bakırköy'de akaryakıt dolu tır alt geçide sıkıştı
- 15 Temmuz mesajında 'enflasyon' vurgusu
- İstanbul'da çeteler arasında çatışma
- 'Kendin gibi hasta arkadaşlarınla...'
En Çok Okunan Haberler
-
- Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump öldü
- BİM'de skandal görüntüler: Suya atıldı ve...
- 'Oyuncularımızla iyi bir sinerji yakaladık'
- Mehmet Şef'ten MasterChef yarışmacısına iş teklifi
- '36 yerinden bıçaklanmış'
- Baydemir ve bakan birlikte açmış
- Hizbullah'a özel yol!
- Eski AKP’li isim için harekete geçildi
- 'Kendin gibi hasta arkadaşlarınla...'
- 'Bu sırrı daha fazla taşıyamadı'