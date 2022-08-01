Her gün bakımevine gelen 'tilkiyi' besliyor
Ardahan-Posof karayolu üzerinde bulunan bakımevinin davetsiz misafiri olan tilki, her gün bakımevine gelip yiyeceğini alıyor.
Ilgar Dağı geçidinde bulunan ve Ardahan-Posof karayolu üzerindeki Ilgar Bakımevi’nde bekçilik yapan Serkan Çiftçi, bakımevinin penceresine kadar gelerek bekleyen tilkiyi her gün elleriyle besliyor.
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