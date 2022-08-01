Her gün bakımevine gelen 'tilkiyi' besliyor
Ardahan-Posof karayolu üzerinde bulunan bakımevinin davetsiz misafiri olan tilki, her gün bakımevine gelip yiyeceğini alıyor.
Ilgar Dağı geçidinde bulunan ve Ardahan-Posof karayolu üzerindeki Ilgar Bakımevi’nde bekçilik yapan Serkan Çiftçi, bakımevinin penceresine kadar gelerek bekleyen tilkiyi her gün elleriyle besliyor.
ÇİFTÇİNİN ELİNDEN YİYOR
Serkan Çiftçi’nin, bakımevine gelen tilki ile kurduğu bağ, görenleri şaşırtıyor. Sabah ve akşam saatlerinde bakımevine gelen tilki, kendisine ikram edilen yiyecekleri çiftçinin elinden yiyor.
Yemek yedikten sonra doğal yaşam alanına dönen tilkiyi sabah akşam besleyen Serkan Çiftçi ise bu durumdan oldukça memnun.
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