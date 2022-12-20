Hurdadan yaptığı minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor

20 Aralık 2022 Salı, 07:00

Keşan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevli olan ve araç tamiri yapan Mustafa Özdemir, işinden arda kalan zamanlarda atık malzemeleri işleyerek ve hurda metallere şekil vererek minyatür eserlere dönüştürüyor. Özdemir, çalışmalarına her geçen gün yenisini eklerken, tasarımlarının gerçeklerinin birebir minyatürü olması için gayret gösteriyor. Özdemir’in yaptığı minyatür eserler görenlerinde beğenisini alıyor. Keşan Belediyesi’ne gelen konuklara Özdemir’in yaptığı minyatür eserler hediye olarak veriliyor. Özdemir’in atık malzemelerle yaptığı tasarımlar ise Yeni Mahalle’de bulunan Geri Dönüşüm Parkı’nda da sergileniyor.



'YAKLAŞIK 30 SENEDİR YAPIYORUM'



Mustafa Özdemir, atık malzemeler kullanarak çocukluktan bu yana minyatür eserler yaptığını belirterek, "Çocukluktan başladı bu heves. Yaklaşık 30 senedir yapıyorum. Çocuklukta kendi oyuncaklarımızı yapmakla başladık. Bu merak gitgide artarak devam etti. İlk önce ahşaptan yapıyordum. Dayanıklılığı az olduğu için metal malzemeler kullanmaya başladım. Bu şekilde de devam ettirdim. Hurdadan çıkan metal malzemeleri doğaçlama olarak kullanarak objeler yapıyorum. Bu araç oluyor, iş makinesi oluyor, gül oluyor, çiçek oluyor, hayvan figürleri oluyor. Bu şekilde doğaçlama olarak ne çıkarsa onu yapıyorum" dedi.



'TÜM MALZEMELERİ KENDİ ATÖLYEMİZDEN TEMİN EDİYORUZ'



Malzeme olarak atık zincir, dişli, sac gibi parçalar kullandığını ifade eden Özdemir, "Boya haricinde tüm malzemeleri kendi atölyemizden temin ediyoruz. Daha önce lastik geri dönüşümü üzerine çalışıyordum. Daha sonra elimizdeki atık metallerin bolluğu beni oldukça cezbetti. Metal üzerine gördüğümüz, hoşumuza giden objelerden yapıyoruz. Görenler ilk başta bizim yaptığımıza inanmıyorlar ama yapım aşamalarını gördükten sonra baya olumlu tepkiler alıyoruz. Keşan Geri Dönüşüm Parkı’na da Keşan’ın simgesi olan yel değirmeni, uçak, araba, motosiklet, tank, top, ağaç figürleri yaptık. Orada da 60’a yakın figür yer alıyor" diye konuştu.



Asıl amacının çocukları bu sanat dalında heveslendirmek olduğunu dile getiren Özdemir, "Kendi oyuncaklarını yapmaları ve nasıl yapacaklarını görmeleri açısından ben bu figürlerin yapım aşamalarını paylaşıyorum. Çocukları da heveslendirip, bu işe yöneltmek istiyorum. Ömrüm el verdiği sürece de bu işe devam edeceğim. Bu işler ayrıntı gerektiriyor. Bizde elimizden geldiğince bu işi yapmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



Özdemir, ilerleyen zamanlarda yaptığı figürlerle bir sergi açmayı da istediğini söyledi.