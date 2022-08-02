İki gündür işe gitmeyen odyometrist evinde ölü bulundu

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Antalya’da iki gündür işe gitmeyen ve arkadaşlarının ihbarı ile itfaiye ekipleri tarafından yaşadığı evde kontrol edilen odyometrist ölü olarak bulundu.

İHA
02 Ağustos 2022 Salı, 16:41

Antalya'da 3 katlı bir binanın 1’inci katında meydana gelen olayda, tek başına yaşayan 33 yaşındaki Mesut Kurt'tan haber alamayan iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

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