İki gündür işe gitmeyen odyometrist evinde ölü bulundu
Antalya’da iki gündür işe gitmeyen ve arkadaşlarının ihbarı ile itfaiye ekipleri tarafından yaşadığı evde kontrol edilen odyometrist ölü olarak bulundu.
Antalya'da 3 katlı bir binanın 1’inci katında meydana gelen olayda, tek başına yaşayan 33 yaşındaki Mesut Kurt'tan haber alamayan iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.
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