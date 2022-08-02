İki gündür işe gitmeyen odyometrist evinde ölü bulundu

02 Ağustos 2022 Salı, 15:52

Antalya'da 3 katlı bir binanın 1’inci katında meydana gelen olayda, tek başına yaşayan 33 yaşındaki Mesut Kurt'tan haber alamayan iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin merdiven yardımı ile girilen dairede gencin cansız bedeni bulundu.

Kurt'un Kepez Devlet Hastanesinde odyometrist olarak görev yaptığı ve iki gündür işine gitmediği öğrenildi. Şahsın balkon kapısına kendisini asarak intihar ettiği öğrenildi.

Şahsın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



