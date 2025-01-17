İktidar belediyeleri saf dışı bırakarak seçime mi hazırlanıyor? Balbay, siyasetin perde arkasını açıkladı!

17 Ocak 2025 Cuma, 17:32

Siyasetin bürokrasi üzerindeki etkisi her geçen gün artmaya devam ediyor. Son dönemlerde İstanbul'daki CHP bünyesinde bulunan belediyelere kayyum atama haberleri ve denetlemelerle gözaltına alınan yönetici haberleri son seçimin ardından adeta bir rutin oldu. Yargının iktidarın elinde maşa olduğu yorumları yapılırken, son günlerde kamuoyunun tüm dikkatini üzerine çeken Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik süreci, Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay değerlendirdi.

Mustafa Balbay, CHP’li belediyelere yönelik operasyonların ilk işaretinin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasıyla verildiğini ifade etti. Ahmet Özer’in ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasıyla bu sürecin daha geniş bir boyut kazandığına dikkat çekti.

Balbay, yapılan operasyonların olağan hukuki prosedürlerden saparak sabaha karşı baskınlarla gerçekleştiğini vurgulayarak, “Bu tür uygulamalar genellikle darbe dönemlerinde görülür. Hukuk devleti ilkeleri gereği bir belediye başkanı hakkında iddialar varsa, çağrılır ve ifadesi alınır. Ancak bu şekilde yapılan operasyonlar, kamuoyunda başka soruları gündeme getirir” dedi.

FETÖ YARGILANMALARINI HATIRLATTI

Rıza Akpolat’a yönelik suçlamaların dayandığı dosyalara gizlilik kararı getirilmesi ve gizli tanık ifadelerinin temel delil olarak kullanılması, sürecin meşruiyetine dair soru işaretlerini artırıyor. Balbay, bu uygulamanın geçmişte FETÖ yargılamalarında da tartışmalı olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Gizli tanık ifadeleri, baskı altındaki bireylerden alınan ve yargının seyrini etkileyen beyanlardır. Bu durum, kamu vicdanında derin yaralar açıyor. Eğer Beşiktaş Belediyesi’nde usulsüzlük varsa, dosyalar açılmalı ve tüm süreç şeffaf şekilde yürütülmelidir.”

CHP'NİN YENİ BİR STRATEJİYE İHTİYACI VAR

Balbay, CHP’nin bu süreçte sadece tepki göstermekle kalmaması gerektiğini, daha kapsamlı bir stratejiye ihtiyaç duyduğunu belirtti. CHP’ye yönelik bu operasyonların bir siyasi hesaplaşma olduğunu savunan Balbay, partisinin atması gereken adımları şöyle sıraladı:

Şeffaflık Adımı: CHP’li tüm belediyeler mal varlıklarını açıklamalı ve tüm işlemleri denetime açık hale getirmeli.

Seçim Hazırlığı: Yaklaşan yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanmalı ve halkın desteği daha geniş kitlelere yayılmalı.

İç Birlik: CHP’nin içindeki görüş ayrılıklarını bir kenara bırakıp ortak bir vizyonla hareket etmesi gerektiğini söyledi.

HEDEF İMAMOĞLU MU?

Mustafa Balbay, Ahmet Özer ve Rıza Akpolat üzerinden yürütülen operasyonların asıl hedefinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olabileceğini ifade etti. İmamoğlu’nun “ahmak davası” olarak bilinen ve siyasi yasağı beraberinde getirebilecek davasının hala istinafta olduğunu hatırlatan Balbay, “Siyasi yasak ihtimali üzerinden İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı engellenmek istenebilir. Bu sürecin dikkatle takip edilmesi gerekiyor” dedi.

AKP ERKEN SEÇİME Mİ HAZIRLANIYOR?

Balbay, AKP'nin bu operasyonlarla muhalefeti zayıflatırken, erken seçim için de hazırlık yaptığını öne sürdü. "Seçim tarihini iktidar kendi stratejisine uygun bir zamanda açıklayacaktır. Ancak bu hazırlıklar, CHP’nin de sürece uygun bir siyasi tavır almasını zorunlu kılmaktadır" diye ekledi.

CHP’DEN DAHA FAZLASI BEKLENİYOR

Mustafa Balbay, CHP’nin bu tür operasyonlara yalnızca tepki vermekle yetinmemesi, güçlü bir siyaset üretmesi gerektiğini vurguladı. Balbay’a göre, bu süreç sadece bir belediye başkanının tutuklanması değil, aynı zamanda bir siyasi mücadelenin parçasıdır.

Cumhuriyet TV’nin bu özel röportajında dile getirilen konular, Türkiye’nin siyasi gündemindeki gerilimleri yeniden gözler önüne serdi. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve CHP’nin nasıl bir yol haritası çizeceği, önümüzdeki günlerin en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.