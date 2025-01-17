Özgür Çelik: Beşiktaş'a meclis üyelerimizden başkan vekili seçilecek

Yayınlanma: 17.01.2025 - 11:34

Güncelleme: 17.01.2025 - 11:57

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, hakkında tutuklama kararı verilen Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat'a vekaleten belediye meclisinden bir vekil seçileceğini bildirdi.

Çelik, "Yaptığımız tutukluluğa itiraz neticesinde Başkanımızın görevine dönmesini bekliyoruz. Başkanımız görevine dönene kadar CHP'li meclis üyelerimizden bir vekil seçilecektir" ifadelerini kullandı.

''MECLİS ÜYELERİ VEKİL SEÇECEK''

Özgür Çelik, konuşmasında şunları söyledi:

''Dün gece Beşiktaş Belediye Başkanımız haksız, hukuksuz gerekçelerle bir kumpasla tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Rıza başkanın çalışma arkadaşlarının ve ailesinin yanındayız. CHP olarak bu haksızlık karşısında bu siyasi kumpas karşısında hem hukuki hem siyasi olarak en üst seviyede mücadelemiz gerçekleştireceğiz.

Genel başkanımız bütün programlarını iptal etti. Bugün saat 12.00'de Cumhuriyet halk Partisi İstanbul il binasında partimizin MYK toplantısı gerçekleşecek. Genel Başkanımız partimizin bütün kurullarını İstanbul'a davet eti. Rıza Başkanımızın tutukluluğuna hızlı bir şekilde avukatlarımızla itiraz ediyoruz. Başkanımız göreve dönene kadar tamamı Cumhuriyet Halk Partili olan Meclis üyeleri içerisinden vekil seçilecektir. Seçilen vekil ve tüm meclis üyelerimizle, bürokratlarla belediye hizmetleri kesintisiz olarak devam edecektir.''