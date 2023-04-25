İlkbaharın müjdecisi 'ters laleler' çiçek açtı
Van'ın Gevaş ilçesinde 'hüznün çiçeği' olarak bilinen, nesli koruma altındaki ters laleler çiçek açtı. 15 günlük ömürleriyle ilkbahar mevsimini müjdeleyen ters lalelerin bulunduğu alanlar, doğaseverlerin uğrak yeri oldu.
Anavatanı Van, Hakkari ve Şırnak olan, bölgede ‘ağlayan gelin’ olarak da adlandırılan ters laleler, karların erimesiyle çiçek açmaya başladı. Gevaş ilçesine bağlı Dilmetaş Mahallesi'nde baharın gelişini müjdeleyen, 15 günlük ömre sahip ters laleler, doğaseverlerin de ilgisini çekiyor. Van ve çevre ilçelerden gelen doğaseverler, gördükleri manzara karşısında büyülendikleri, bu güzelliği herkesin görmesini istediklerini belirtti.
Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, Şırnak, Hakkari ve Van bölgelerinde ters lalenin genellikle yüksek kesimlerde ve dağlık alanlarda yetiştiğini söyledi. Ters lalelerin korunması gerektiğini söyleyen Demez, "Endemik bir bitki türü olan ters laleler bahçesi rengarenk çiçek açmış. İlk defa 44 kişilik bir ekiple buraya geldik. Etkinliğimize katılan doğaseverler eşsiz doğa güzelliğine hayran kaldı. Güzel bir gün. Özellikle böyle bir endemik lalenin burada bulunması ve korunması güzel bir şey. Bize düşen görev ise bunu koruma altına alınmasını sağlamak. Ekibimiz bu konuda çok duyarlı, kendilerine teşekkür diyorum" dedi.
"HAYRAN KALDIK"
Etkinliğe katılan Mahmut Çelik ise “Vadi Doğa Spor Kulübü’nün düzenlediği etkinlik sayesinde ters laleleri görme imkanımız oldu. Burası eşsiz bir doğaya sahip. Ters laleler güzellikleriyle bizleri kendine hayran bıraktı. Çok nadir ve endemik bir bitki türü olan ters lalelerin korunması çoğalmasını sağlamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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