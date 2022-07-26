İlyas Salman, isminin hüzünlü hikayesi

26 Temmuz 2022 Salı, 13:04

Usta sanatçı İlyas Salman, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının konuğu oldu. Salman, burada özel açıklamalarda bulundu. Aile yaşantısından bahseden sanatçı, isminin kahreden hikayesini de anlattı.

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