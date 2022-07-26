İlyas Salman, isminin hüzünlü hikayesi

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Yeşilçam'ın ünlü ismi İlyas Salman, katıldığı yayında adının acıklı hikayesini anlattı. 2,5 yaşındaki kardeşinin gözü önünde cayır cayır yandığını söyleyen Salman, "Kardeşim ölünce adını bana verdiler" dedi.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2022 Salı, 13:04

Usta sanatçı İlyas Salman, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının konuğu oldu. Salman, burada özel açıklamalarda bulundu. Aile yaşantısından bahseden sanatçı, isminin kahreden hikayesini de anlattı.

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isim İlyas Salman yeşilçam

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