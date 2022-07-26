İlyas Salman, isminin kahreden hikayesini anlattı: 'Kardeşim ölünce...'
Yeşilçam'ın ünlü ismi İlyas Salman, katıldığı yayında adının acıklı hikayesini anlattı. 2,5 yaşındaki kardeşinin gözü önünde cayır cayır yandığını söyleyen Salman, "Kardeşim ölünce adını bana verdiler" dedi.
Usta sanatçı İlyas Salman, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının konuğu oldu. Salman, burada özel açıklamalarda bulundu. Aile yaşantısından bahseden sanatçı, isminin kahreden hikayesini de anlattı.
"2,5 YAŞINDAKİ KARDEŞİMİN GÖZLERİMİN ÖNÜNDE YANDI"
Kalaycıoğlu'nun "Kaç kardeşsiniz?" sorusu üzerine konuşan Salman, şunları anlattı:
"Eğer yaşasalardı 11 kardeş olacaktık. 7 tanesi yoksulluk hastalıklarından öldüler. 0 ila 2,5 yaş arasında. Verem, kıtlık, kıran, boğmaca, nezle... Hepsinin en büyüğü ben olduğum için de ölümlerini gördüm. Bu travmayı anlatmak için hiçbir lisan yetmez. Şu anda 3 kardeşiz. Birini de 3 yıl önce beyin kanamasından kaybettik. Acılar içinde geçmiş bir çocukluk yaşadım. Her kardeşle ölen kardeşin arasında 1 yaş anca vardı. Aile planlanması yoktu ve hiçbir şey düşünmeden çocuk yapılırdı sürekli. En büyükleri de bendim. Ben 3,5 yaşındayken 2,5 yaşındaki kardeşim gözlerimin önünde yandı."
"KARDEŞİM YANINCA ADINI BANA VERDİLER"
"Malatya'da bir köyde oturuyorduk. Annem, kardeşimle ben üşümeyeyim diye teneke sobanın üzerine bir tencere su koymuş ve içine de patates atmış. Diğer herkes de su almaya gitmiş. Bizde erkek çocuklarına da fistan giydirirler. Kardeşim de sobaya yanaşmış ve eteği tutuşmuş. Gözümün önünde oldu, üstüne bir şey atarak söndürmeyi düşünemedim. Kardeşim İlyas yanıyor diye duvarları yumrukladım. Annem yetiştiğinde ölmek üzereydi. Kasaba yoluna çıkardılar ama yolda can verdi. Aslında benim adım Sadık'tı o ölünce onun adını bana verdiler. 15 yaşıma geldiğimde 7 kardeşimi kaybetmiştim. Acılar içerisinde geçip gittiler dünyamızdan. Şu an bile her 15-20 günde bir yangın rüyası görürüm. Hep biri yanıyor olur ve gücüm yetmez, söndüremem. O trajediyi anlatamam."
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