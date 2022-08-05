İntihar girişiminde bulunan oğluna 'Atla, geber' dedi!
Aksaray'da apartmanın 5'inci katında oturan 35 yaşındaki Zülkif M., 2 çocuğunun gözü önünde kendisini boşluğa sarkıtarak intihar girişiminde bulundu.
Aksaray'da dün saat 18.30 sıralarında 8 katlı apartmanın 5’inci katında bir intihar girişimi olayı yaşandı.
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