İntihar girişiminde bulunan oğluna 'Atla, geber' dedi!

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Aksaray'da apartmanın 5'inci katında oturan 35 yaşındaki Zülkif M., 2 çocuğunun gözü önünde kendisini boşluğa sarkıtarak intihar girişiminde bulundu.

DHA
05 Ağustos 2022 Cuma, 11:08

Aksaray'da dün saat 18.30 sıralarında 8 katlı apartmanın 5’inci katında bir intihar girişimi olayı yaşandı.

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