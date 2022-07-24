İşçi servis minibüsü alev alev yandı
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, seyir halindeki işçi servis minibüsü çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Araçtan duman çıkmaya başlayınca minibüsü terk eden şoför ve 6 işçi yangından yara almadan kurtuldu.
Balıkesir'deki bir fabrikadan saat 12.30 sıralarında çıkan işçileri alarak evlerine bırakmak üzere yola çıkan Ferhat Güven'in (55) kullandığı servis minibüsünün motor kısmından Balıkesir - Savaştepe karayoluna geldiğinde dumanlar yükselmeye başladı.
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