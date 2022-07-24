İşçi servis minibüsü alev alev yandı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, seyir halindeki işçi servis minibüsü çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Araçtan duman çıkmaya başlayınca minibüsü terk eden şoför ve 6 işçi yangından yara almadan kurtuldu.

DHA
24 Temmuz 2022 Pazar, 17:04
İşçi servis minibüsü alev alev yandı
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Balıkesir'deki bir fabrikadan saat 12.30 sıralarında çıkan işçileri alarak evlerine bırakmak üzere yola çıkan Ferhat Güven'in (55) kullandığı servis minibüsünün motor kısmından Balıkesir - Savaştepe karayoluna geldiğinde dumanlar yükselmeye başladı.

Güven bunun üzerine aracı yolun sağına çekip, içindeki 6 işçiyi tahliye etti.

Ardından da motor kısmındaki yangına müdahale etmek için kaputu açmak istedi. Ancak, başaramadı. Kısa süre sonra tüm minibüsü alevler sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri söndürürken, minibüs kullanılmaz hale geldi. 

 


Savaştepe İşçi Yangın
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