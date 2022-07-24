İşçi servis minibüsü alev alev yandı

24 Temmuz 2022 Pazar, 17:04

Balıkesir'deki bir fabrikadan saat 12.30 sıralarında çıkan işçileri alarak evlerine bırakmak üzere yola çıkan Ferhat Güven'in (55) kullandığı servis minibüsünün motor kısmından Balıkesir - Savaştepe karayoluna geldiğinde dumanlar yükselmeye başladı.

Güven bunun üzerine aracı yolun sağına çekip, içindeki 6 işçiyi tahliye etti.

Ardından da motor kısmındaki yangına müdahale etmek için kaputu açmak istedi. Ancak, başaramadı. Kısa süre sonra tüm minibüsü alevler sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri söndürürken, minibüs kullanılmaz hale geldi.