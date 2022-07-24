İstanbul’da 2,5 dakikada 100 bin liralık soygun
İstanbul Beyoğlu’nda 4 hırsız, levye ile kepengin kilidini kırıp girdikleri marketten 2,5 dakika içerisinde yaklaşık 100 bin lira değerinde sigara çaldı.
Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde market işleten Hasan K. gece saatlerinde marketi kilitleyerek evine gitti. Ardından sabaha karşı saat 05.30 sıralarında marketin önüne gelen 4 kişi, çevreyi kontrol ettikten sonra markete girmeye çalıştı.
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