İstanbul’da 2,5 dakikada 100 bin liralık soygun

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İstanbul Beyoğlu’nda 4 hırsız, levye ile kepengin kilidini kırıp girdikleri marketten 2,5 dakika içerisinde yaklaşık 100 bin lira değerinde sigara çaldı.

İHA
24 Temmuz 2022 Pazar, 13:22

Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde market işleten Hasan K. gece saatlerinde marketi kilitleyerek evine gitti. Ardından sabaha karşı saat 05.30 sıralarında marketin önüne gelen 4 kişi, çevreyi kontrol ettikten sonra markete girmeye çalıştı.

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Beyoğlu soygun Market

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