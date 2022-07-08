İstanbul'da bayram yoğunluğu başladı
Kozyatağı Tem bağlantı yolunda Bayram tatili sebebiyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.
Kurban Bayramı arifesinde bayram tatili sebebiyle şehir dışına çıkış yoğunluğu başladı.
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