İstanbul'da bayram yoğunluğu başladı

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Kozyatağı Tem bağlantı yolunda Bayram tatili sebebiyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.

DHA
08 Temmuz 2022 Cuma, 10:07

Kurban Bayramı arifesinde bayram tatili sebebiyle şehir dışına çıkış yoğunluğu başladı.

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