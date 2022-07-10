İstanbul'da gece etkili olan sağanakta dakikada 65 şimşek çaktı

10 Temmuz 2022 Pazar, 16:35

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, gece boyunca yoğun şimşek ve gök gürültüsü eşliğinde yağan yağmur, Anadolu Yakası'nda Boğaz çevresinde, Avrupa Yakası'nın ise genelinde etkili oldu.

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