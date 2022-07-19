İstanbul'da korkunç olay: Yol kenarında ceset bulundu

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Bahçelievler'de yol kenarında boğazına ip geçirilmiş erkeğe ait ceset bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

DHA
19 Temmuz 2022 Salı, 18:18

Bahçelievler Kerim Çavuş Caddesi'nde sabah saatlerinde yol kenarında dizlerinin üzerinde boğazına ip geçirilmiş hareketsiz duran kişiyi görenler ihbarda bulundu.

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