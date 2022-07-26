İzmir'de kadın otobüs şoförüne yumruklu saldırı!

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İzmir'in Konak ilçesinde, belediye otobüsünde görevli kadın şoför, durak harici yolcu almadığı gerekçesiyle otobüste bulunan bir yolcu tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğradı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gereken hukuki takibi yapacaklarını söyledi.

İHA
26 Temmuz 2022 Salı, 09:39

Alsancak Gar'ı yakınında, ESHOT Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak Konak-Halkapınar Metro 2 hattı 253 numaralı yolcu otobüsünde çalışan kadın şoför B.A., 24 Temmuz Pazartesi günü saat 07.53 sıralarında, gardan yolcu aldıktan sonra hareket etti.

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