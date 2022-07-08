Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe hayatını kaybetti

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Japonya'nın kamu yayın kuruluşu NHK, Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2022 Cuma, 12:43

Japonya'nın kamu yayın kuruluşu NHK, silahlı saldırıya uğrayan Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Eski başbakan hayatını kaybetti japonya silahlı saldırı

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