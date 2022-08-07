Justin Bieber meşhur halaycı Şemdinlili Sofi Ömer'i paylaştı
Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, halay görüntüleriyle meşhur olan Şemdinlili Sofi Ömer'in videosunu hikayesinde paylaştı.
Halay performansıyla sosyal medyada fenomen bir isim haline gelen Şemdinlili Sofi Ömer, dansıyla dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın da dikkatini çekti.
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