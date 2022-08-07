Justin Bieber meşhur halaycı Şemdinlili Sofi Ömer'i paylaştı

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Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, halay görüntüleriyle meşhur olan Şemdinlili Sofi Ömer'in videosunu hikayesinde paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2022 Pazar, 17:18

Halay performansıyla sosyal medyada fenomen bir isim haline gelen Şemdinlili Sofi Ömer, dansıyla dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın da dikkatini çekti.

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