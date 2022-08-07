Justin Bieber meşhur halaycı Şemdinlili Sofi Ömer'i paylaştı

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, halay görüntüleriyle meşhur olan Şemdinlili Sofi Ömer'in videosunu hikayesinde paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2022 Pazar, 15:50
Abone Ol google-news

Halay performansıyla sosyal medyada fenomen bir isim haline gelen Şemdinlili Sofi Ömer, dansıyla dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın da dikkatini çekti.

Instagram hesabında 253 milyon takipçisi bulunan Bieber, Sofi Ömer'in halay şovunu hikayesinde paylaştı.

Videoya halay müziği yerine Rap müziği koyan Bieber'ın paylaşımına binlerce yorum gelirken, Sofi Ömer videoları da en çok arananlar listesine girdi.


Justin Bieber şemdinlili sofi ömer halay

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler